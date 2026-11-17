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Украина поставила себе цель заблокировать Крым – и методично к ней движется. Чтобы сорвать эти планы, Россия должна провести масштабное наступление и ежедневно наносить удары по мостам через Днепр.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников.

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«Ситуация, конечно, сложная – восстановить Крымский мост будет сложно и технически, но и из-за военной обстановки, потому что сейчас они могут атаковать и ремонтные бригады, и механизмы, которые будут использованы для восстановления моста. А восстанавливать надо, иначе Крым могут отрезать, потому что сухопутный маршрут тоже находится под постоянным давлением», – отметил он.