Крым могут отрезать. Все мосты через Днепр должны быть под ежедневным огнем – генерал СВР
Украина поставила себе цель заблокировать Крым – и методично к ней движется. Чтобы сорвать эти планы, Россия должна провести масштабное наступление и ежедневно наносить удары по мостам через Днепр.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ Леонид Решетников.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Ситуация, конечно, сложная – восстановить Крымский мост будет сложно и технически, но и из-за военной обстановки, потому что сейчас они могут атаковать и ремонтные бригады, и механизмы, которые будут использованы для восстановления моста.
А восстанавливать надо, иначе Крым могут отрезать, потому что сухопутный маршрут тоже находится под постоянным давлением», – отметил он.
«Решить проблему можно только одним путем – это уничтожение врага, реальное продвижение вперед, беспрерывное уничтожение тыла противника и уничтожение мостов через Днепр. Причем, именно уничтожение, а не делание дырок.
Это большая работа, и ей нужно заниматься прежде всего. Таким образом мы создадим условия для восстановления моста и препятствованию попыток врага блокировать Крым. Но этим нужно заниматься ежедневно, отрабатывать точность и масштаб нанесенного урона», – заявил Решетников.
English version :: Читать на английском Крым могут отрезать. Все мосты через Днепр должны быть под ежедневным огнем – генерал СВР