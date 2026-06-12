Крымские силовики по горячим следам задержали жителя Керчи, помогавшего киевским террористам

Максим Столяров.  
12.06.2026 22:20
  (Мск) , Керчь
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина


Сегодня утром во вражеских украинских пабликах появилось видео с движением военного автомобиля на выезде из города Керчь, снятого одним из жителей региона.

На данный инцидент оперативно среагировали правоохранители, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром во вражеских украинских пабликах появилось видео с движением военного автомобиля на выезде...

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В кратчайшие сроки по данному факту был задержан гражданин РФ 1974 г.р., который осуществил видеофиксацию и отправил ролик за рубеж. Задержание произошло в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России «Керченское», при силовой поддержке ОМОН «Грифон».

На видео нарушитель демаскировал и дискредитировал российских военных называя их «клоунами». Своими действиями злоумышленник раскрыл противнику формы и методы, применяемые как МО, так и жителями городов-героев Керчь и Севастополь и всего Крымского полуострова, вставшими на защиту населения, против попыток врага создать топливную блокаду. 

«Я, Македонский Сергей Борисович, двигаясь по городу Керчь, обогнал военный бензовоз интересной формы, произвёл видеофиксацию и при съёмке сказал: «Военные – клоуны», отослал это видео своему другу за границу. Потом это видео появилось в украинских пабликах», – говорит задержанный.

В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбор доказательств для привлечения лица к установленной законом ответственности.

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