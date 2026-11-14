США должны обеспечить Украине возможность ещё активней бить по российской энергетике, инфраструктуре и логистике.

Об этом на канале «Independence Avenue Media» заявил экс-представитель президента США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный способ положить конец войне – убедить Владимира Путина, что продолжение слишком дорого обойдется России. Будь то финансы или армия, военная логистика, место в мире, что угодно.

Мы должны ввести санкции, оказать давление, чтобы продолжение войны не имело смысла. И тогда он может согласиться на прекращение.

Украина уже начала действовать самостоятельно, без помощи США. Здесь есть стратегия из трех частей. Нужно нанести удар по финансам России, по способности Кремля оплачивать войну», – сказал Волкер.