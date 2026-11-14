Курт Волкер о замыслах врага: Усилить удары по России! Украинцы прекрасно справляются!
США должны обеспечить Украине возможность ещё активней бить по российской энергетике, инфраструктуре и логистике.
Об этом на канале «Independence Avenue Media» заявил экс-представитель президента США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Единственный способ положить конец войне – убедить Владимира Путина, что продолжение слишком дорого обойдется России. Будь то финансы или армия, военная логистика, место в мире, что угодно.
Мы должны ввести санкции, оказать давление, чтобы продолжение войны не имело смысла. И тогда он может согласиться на прекращение.
Украина уже начала действовать самостоятельно, без помощи США. Здесь есть стратегия из трех частей. Нужно нанести удар по финансам России, по способности Кремля оплачивать войну», – сказал Волкер.
«Нужно вывести из строя мощности по экспорту и переработке нефти и газа. Во-вторых, нужно сделать так, чтобы население России знало, что идет настоящая война, которая затрагивает их. Это не какая-то там стерильная СВО, как утверждает Путин. Это оказывает давление на Путина внутри страны.
И, в-третьих, нужно сделать так, чтобы российская армия разваливалась, а для этого нужно уничтожать её еще больше.
Украина может подорвать военную логистику России, нарушив работу топливных трубопроводов, дорог, мостов, складов боеприпасов, аэродромов, авиацию.
Украинцы блестяще с этим справляются. И продолжают в том же духе», – добавил русофоб.
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