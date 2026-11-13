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По горячим следам не давших никаких зримых результатов переговоров в Абу-Даби немецкий таблоид Bild порадовал читателей громким вбросом о якобы новых предложениях Москвы, адресованных Западу. При этом даже беглого ознакомления с набором того, что немцы выдают за «требования Москвы» достаточно для того, чтобы вынести вполне определенное суждение: перед нами очевидная журналистская «утка».

И тут нужно разделить две вещи: кто сочинил этот набор тезисов и зачем решил его опубликовать именно сейчас. Причём второй вопрос гораздо интереснее первого.

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В публикации от 13 ноября Bild приписывает российской стороне целый пакет предложений: выход Финляндии из НАТО, запрет на базы альянса в Прибалтике, федерализацию Молдовы, территориальные уступки Украины и демилитаризацию портов Одессы и Николаева. Взамен Москва якобы готова убрать ядерное оружие из Белоруссии и вывести войска из Приднестровья. То есть, фактически, Москве приписывают готовность предать Минск и Тирасполь.

Но есть важная деталь. Даже сам Bild не утверждает, что это официальный российский переговорный документ, одобренный Путиным. Речь идёт о предложениях якобы из неофициальных переговорных кругов, причём издание признаёт, что неизвестно, поддерживает ли Путин именно этот вариант.

Таким образом, между текстом и заголовком о требованиях России существует дистанция огромного размера.

Более того, сегодня же, 13 ноября, Дмитрий Песков прямо опроверг требование о выходе Финляндии из НАТО, заявив, что подобный вопрос вообще не обсуждался.

Само по себе официальное опровержение подчёркивает, что выдавать опубликованный Bild текст за согласованную российскую позицию нельзя.

А теперь давайте порассуждаем о том, зачем и кому это могло понадобиться

Мне здесь видятся три взаимосвязанных мотива.

Первый — дискредитировать саму идею большого соглашения России с США и Европой.

К такому выводу подталкивает очень показательное совпадение по времени.

11 ноября Axios сообщает, что именно американцы предложили России подготовить проект нового соглашения о европейской безопасности. То есть Вашингтон пытается вывести переговоры за рамки собственно украинского сюжета и начать обсуждать более широкие отношения России с Европой.

Это принципиально новая переговорная ситуация. Европа рискует оказаться перед необходимостью обсуждать с Москвой то, что ещё недавно отказывалась даже рассматривать.

И буквально через два дня Bild сообщает, что русские якобы требуют выхода Финляндии из НАТО. В результате предмет разговора мгновенно меняется. Вместо обсуждения взаимных гарантий безопасности европейской аудитории предлагается совершенно другая картина: якобы Москва намерена диктовать европейским государствам их внешнеполитический выбор, а американцы собираются с ней об этом договариваться.

Такая трактовка объективно работает против запуска нового переговорного формата. Причём даже без необходимости доказывать, что предложения действительно исходили от Кремля.

Второй мотив — создать политические проблемы американским переговорщикам.

Представьте, что «Витек и Зятек» действительно начинают обсуждать с Москвой взаимные ограничения вооружений, военной инфраструктуры и гарантии ненападения. Это достаточно сложная дипломатическая тема, которую трудно объяснить широкой публике.

И на этом фоне в информпространство вбрасывается простенькая формула: Трамп собирается договариваться с Путиным об исключении Финляндии из НАТО.

После этого любой разговор о новом соглашении между Россией и Западом можно выставить как «капитулянтство» и подготовку уступок Москве за счёт европейцев.

И самое интересное, что такая интерпретация хорошо ложится на уже существующий политический конфликт. Именно сегодня Мерц заявил, что не хочет никаких сюрпризов от предстоящих переговоров Трампа с Путиным, и отверг российское предложение обсуждать общую архитектуру европейской безопасности.

То есть публикация Bild оказывается очень своевременной именно для тех европейских кругов, которые боятся как огня самостоятельных американо-российских договорённостей.

Третий мотив — обычная технология информационного вброса.

Причём здесь даже необязательно, чтобы журналисты что-то выдумывали.

Мы знаем, что вокруг переговоров действуют неофициальные посредники-гешефтмахеры со своими интересами. Кто-нибудь из них составляет собственный вариант соглашения, набрасывая туда всё, что считает желательным для Москвы. А затем заинтересованный участник контактов сливает его журналистам как российские предложения.

Формально журналист может даже не лгать: ему действительно показали такой документ. Но между документом неизвестного происхождения и официальным предложением российского руководства — пропасть.

А у Bild появляется сенсация с громким заголовком. Для таблоида это ещё и вполне понятный коммерческий интерес.

Но почему сам набор этих «требований» выглядит настолько неправдоподобным?

Здесь я бы обратил внимание на одну особенность. В декабре 2021 года, перед самым началом СВО, Россия официально предлагала НАТО и США весьма радикальный пересмотр европейской системы безопасности, включая ограничения на расширение альянса и размещение вооружённых сил.

Поэтому само по себе появление в российских предложениях вопросов, выходящих за пределы Украины, вполне логично. Но требовать отмены уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО — совершенно другая история.

Во-первых, это требование практически невозможно реализовать дипломатическим соглашением между Москвой и Вашингтоном. Решение должно принимать само финское государство. Во-вторых, оно не имеет непосредственной связи с прекращением войны на Украине. В-третьих, Россия прекрасно понимает, что такое требование обеспечивает практически гарантированный отказ и одновременно предоставляет противникам переговоров удобный аргумент.

А главное, предложенный якобы обмен выглядит нелепо с точки зрения дипломатического торга: Россия отказывается от части своего военного присутствия в Белоруссии и Приднестровье, получая взамен принципиальную перестройку системы безопасности сразу нескольких стран. Так переговорные пакеты обычно не конструируют.

Публикация Bild может быть направлена не столько на дискредитацию России, сколько на дискредитацию самой возможности договориться с Россией.

Ведь если задача заключается в том, чтобы европейская публика заранее воспринимала любые российские предложения как неприемлемые, то содержательная реалистичность этих предложений совершенно не нужна. Даже наоборот: чем абсурднее требования, тем проще доказать, что обсуждать с Москвой нечего.

И пока у нас нет ответов на вопрос о том, кто состряпал вброс, наиболее содержательная гипотеза состоит в следующем: Bild стал каналом информационного сопровождения борьбы вокруг нового переговорного формата, который пытаются запустить американцы и о котором сейчас синхронно говорят Кушнер и Рубио.

Это может быть сознательная ложь по прямому политическому заказу, а может и результат игры втемную. Но результат публикации именно такой.