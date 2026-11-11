Украине предложено «полинять» до размера трёх областей
Если быть последовательным, то украинские «деколонизаторы» должны вернуть России все завоевания Екатерины II и Сталина.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идею отказаться от имперского наследия «совка» для украинских чиновников, национал-деколонизаторов, я страшно поддерживаю.
Предлагаю, во-первых, отказаться от завоеваний проклятого Сталина и вернуть все западные области Украины, соответственно, Польше, там ещё маленькие кусочки есть – разным другим европейским государствам.
А весь этот Юго-Восток, который завоевала нехорошая Екатерина вместе с Крымом, вместе с Одессой, вместе со всем наследием Потёмкина и потёмкинскими деревнями, которые почему-то превратились в очень себе здоровые города, – тоже нужно вернуть проклятой Рашке. Ещё что-то можно по кусочкам вернуть Молдове», – издевалась над «свидомыми» Латынина.
«В общем, я глубоко поддерживаю, что, как Украина заключала Переяславскую Раду, так вот в том размере надо деколонизироваться – до состояния этих трёх областей. И провозгласить незалежную Украину, освободившись окончательно.
Я, как имперка, – при нашем имперском наследии лучше останусь, но предлагаю национал-деколонизаторам показать пример. Имперское наследие, которое имеет нынешняя Украинская ССР по границам юридическим 91-го года, немедленно вернуть», – предложила выступающая.
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