Украине предложено «полинять» до размера трёх областей

Максим Столяров.  
11.11.2026 08:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1919
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Если быть последовательным, то украинские «деколонизаторы» должны вернуть России все завоевания Екатерины II и Сталина.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если быть последовательным, то украинские «деколонизаторы» должны вернуть России все завоевания Екатерины II и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Идею отказаться от имперского наследия «совка» для украинских чиновников, национал-деколонизаторов, я страшно поддерживаю.

Предлагаю, во-первых, отказаться от завоеваний проклятого Сталина и вернуть все западные области Украины, соответственно, Польше, там ещё маленькие кусочки есть – разным другим европейским государствам.

А весь этот Юго-Восток, который завоевала нехорошая Екатерина вместе с Крымом, вместе с Одессой, вместе со всем наследием Потёмкина и потёмкинскими деревнями, которые почему-то превратились в очень себе здоровые города, – тоже нужно вернуть проклятой Рашке. Ещё что-то можно по кусочкам вернуть Молдове», – издевалась над «свидомыми» Латынина.

«В общем, я глубоко поддерживаю, что, как Украина заключала Переяславскую Раду, так вот в том размере надо деколонизироваться – до состояния этих трёх областей. И провозгласить незалежную Украину, освободившись окончательно.

Я, как имперка, – при нашем имперском наследии лучше останусь, но предлагаю национал-деколонизаторам показать пример. Имперское наследие, которое имеет нынешняя Украинская ССР по границам юридическим 91-го года, немедленно вернуть», – предложила выступающая.

Читайте также: «Пора деколонизировать США и Британию» – эксперты 

Метки:

English version :: Читать на английском Украине предложено «полинять» до размера трёх областей

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора