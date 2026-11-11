Латынина: «Зеленский свято верил, что Украина сыграет роль Косово. Не получилось»
Кокаинист Зеленский, провоцируя войну с Россией, был уверен, что беззаботно просуществует на западном довольствии, пока американцы разбомбят Москву.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он [Зеленский] думал, что у него Украина сыграет роль Косово. То есть можно будет попивать мятный джулеп, а за тебя разбомбят Белград.
А у американцев была как раз ровно другая идея – что доблестные украинские военные всё делают сами, а мы тут будем помогать, попивать мятный джулеп. И поскольку обе стороны рассчитывали на то, чтобы попивать мятный джулеп, то не получилось», – сказала Латынина.
«Я обращаю ваше внимание, что, на самом деле, США выписывались из этой войны, если присмотреться, гораздо раньше Трампа. Я напоминаю, в 24-м году Байден запрещал бить по российским [объектам], только его за это никто «агентом Красновым» не называл. Потому что Зеленский клиент демократов», – напомнила выступающая.
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