Кокаинист Зеленский, провоцируя войну с Россией, был уверен, что беззаботно просуществует на западном довольствии, пока американцы разбомбят Москву.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либеральная журналистка, иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он [Зеленский] думал, что у него Украина сыграет роль Косово. То есть можно будет попивать мятный джулеп, а за тебя разбомбят Белград.

А у американцев была как раз ровно другая идея – что доблестные украинские военные всё делают сами, а мы тут будем помогать, попивать мятный джулеп. И поскольку обе стороны рассчитывали на то, чтобы попивать мятный джулеп, то не получилось», – сказала Латынина.