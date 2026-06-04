Лавров: в Анкоридже Россию опять обманули

Россия во время переговоров в Анкоридже пошла на «непростые» уступки по СВО на Украине, однако Дональд Трамп так и не смог обеспечить выполнение договорённостей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На Аляске, как я уже сказал, предложение, сделанное американцами, было принято президентом России, который об этом не раз говорил. Это было непросто, потому что не соответствовало на сто процентов тому, что мы хотим, но было приемлемо в качестве первого шага, который позволил бы прекратить боевые действия и приступить к переговорному решению всех деталей», – цитирует его сайт МИД РФ.

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«Мы договорились, как мы считали. А затем ничего не происходило на украинском переговорном фронте… Экономические отношения России и США стали опять «напрягаться», потому что были и продолжают продлеваться уже не только байденовские санкции, но и трамповские появились в отношении «Лукойл» и «Роснефти». Поставлена цель американского доминирования на мировых энергетических рынках. Нас пытаются оттуда вытеснять: из Сербии, из Венесуэлы, с которой было тесное сотрудничество у нас и у китайцев. Открыто говорится, что теперь нефтяная индустрия Венесуэлы развивается так, как согласовано с американцами. Может быть нашим американским коллегам выгодно тянуть с оказанием давления на Украину? А тем временем под эту сурдинку продолжать экономическое давление на нас?» – приходит к выводу министр.

В этом же интервью Лавров посетовал, что «сейчас, наверное, «слово дал – слово взял» является принципом» политики Запада. Он напомнил, как Россию обманули с соглашениями перед свержением Виктора Януковича, а затем и с Минскими соглашениями.

Лавров обратил внимание и на свежее заявление главы Госдепа Рубио о том, что США – не нейтральный посредник, а сторона, поддерживающая Украину вооружениями.