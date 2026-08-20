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Продолжается эстрадно-цирковая программа по проверке ТЦК, инициированная ГБР и новым главнокомандующим ВСУ Драпатым. Одесса, как всегда, выигрывает «приз зрительских симпатий».

А впрочем, в ГБР не сообщили ничего нового: задержаны десять людоловов, которые «во время проведения мобилизационных мероприятий применяли к гражданам силу, избивали их, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК». Вменяют уродам и пытки, и сознательные наезды на людей бусами, причем, с припиской о «системном характере» таких действий.

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При обысках у них изъяли пачки долларов (к слову, у укро-банков возникают вопросы, когда переводишь родственнику или приюту для животных даже 100 гривен), кучу ножей, пистолеты и гранаты — то, чего у сотрудников «центров социальной поддержки» быть не должно…

Только хочется спросить: ну и что? Ведь проверяющие не открывают Америку, а просто фиксируют малую толику того, в чем существует Одесса.

Недавно все наблюдали и показательные аресты ТЦКашников СБУ, и военкоматы в области, оборудованные под пыточные, в которых похищенных не просто избивали, но и насиловали. И младенцев уже из бусификаторов выкидывали, и жен «мобиков» превращали в кровавый фарш. Но дальше констатации фактов дело не заходит. Вот и последняя партия задержанных уродов просто находится… под домашним арестом.

ГБРовцы особо отметили заставку со смартфонов недолюдков: «Один город. Одна миссия. Дуй, пакуй и комплектуй». «Дуй» — имеется в виду задувай газом. Такой себе легализованный садизм. Что еще раз подтверждает мотивы «робин гудов» — платежную часть людей они воспринимают как обогащение, а неплатежная часть — это смертники для отчетов. А отчету не важно — жив «укомплектованный», или размазан по асфальту.

Уже после «героической» сводки ГБР вольные, а не арестованные одесские ТЦКашники вновь «укомплектовали» «ухылянта» — увидели мужика на велосипеде и сбили его своим бусом. Засим «укомплектован» он был в кому, из которой не факт, что вернется.

Да только плевать, ведь очередной приступ проверки завершен. И ей тоже нужны только показательные отчеты.