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Сербский правительственный самолёт с телом начштаба Республики Сербской, генерал-полковника Ратко Младича приземлился в белградском аэропорту имени Николы Теслы.

В самолете также находились сын генерала – Дарко Младич, его внучка Анастасия, министр юстиции Ненад Вуич и два боевых товарища генерала Младича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно данным сайта flightradar24, рейс, доставивший в Сербию тело легендарного сербского героя и защитника, отслеживался в интернете чаще всех других мировых рейсов. Гроб с телом генерала Младича был встречен с воинскими почестями, они был накрыт флагами Сербии и Республики Сербской, имеющими незначительные отличия.

На эстакадах над автомагистралью, ведущей из аэропорта в Белград, собралось множество сербов, которые встречали процессию с плакатами и транспарантами: «Вечная слава, генерал», «Добро пожаловать, генерал», «Герои никогда не умирают», «Генерал, спасибо» и «Ратко Младич, герой Сербии».

По прибытии в Белград, тело Ратко Младича будет направлено на вскрытие в Военно-медицинскую академию, где будет установлена причина смерти героя.

В субботу, 5 сентября, в Доме Войска в Белграде состоится поминальная служба, а сами похороны запланированы на 7 сентября, на Топчидерском кладбище.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик отметил, что на данный момент боснийское кривосудие возбудило дела против 73 тыс граждан Республики Сербской за упоминание генерала Ратко Младича в сообщениях в социальных сетях. И заверил, что Сараево не удастся помешать массам людей собираться на площадях и отдать дань уважения генералу Младичу.

Генерал Ратко Младич – кадровый офицер Югославской народной армии, с распадом страны сначала участвовал в боевых действиях на территории Хорватии против вооруженных банд местных сепаратистов, а с мая 1992 года стал начштаба Войска Республики Сербской.

В июле 1995 года он взял бошнякский анклав Сребреница, из которого на протяжении нескольких лет совершались атаки исламистских банд под командованием Насера Орича на сербские села, которые изуверским образом полностью вырезались вместе со всеми жителями – всего от рук моджахедов погибло более 3,5 тысяч гражданских сербов.

Генерал эвакуировал автобусами из Сребреницы в мусульманскую зону ответственности 36 тысяч женщин и детей, впоследствии его бойцы по инициативе собственных командиров, без ведома генерала, расстреляли более сотни захваченных в плен боевиков, что позволило американским политтехнологам создать на этой основе миф о «геноциде в Сребренице» и 8 тысячах убитых мусульман.

Именно за этот фейковый «геноцид» Ратко Младич был объявлен в международный розыск, схвачен в 2011 году сербскими спецслужбами во время правления режима прозападных демократов и сдан в Гаагу.

Суд над героем сербского народа шел с откровенными процессуальными нарушениями, и, несмотря на отсутствие доказательств непосредственного участия генерала в «геноциде», он был приговорен к пожизненному заключению.

Герой скончался 27 августа текущего года, находясь под стражей Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, где отбывал пожизненное заключение.

Перед смертью он перенес несколько инсультов, семья и адвокаты неоднократно обращались к Механизму с просьбой разрешить ему пройти лечение в Сербии, но эти просьбы были отклонены.

Сербия также направила несколько писем в Механизм с просьбой рассмотреть ходатайство о досрочном освобождении Младича по гуманитарным соображениям, но Механизм отклонил все эти просьбы.