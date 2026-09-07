Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция будет продолжать поддержку Украины в случае прихода правых сил, но не бесплатно.

Об этом в эфире телеканала BFMTV лидер «Национального объединения», потенциальный кандидат в президенты Франции Жордан Барделла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы всегда поддерживали Украину и осуждали вторжение России в эту страну. И мы всегда указывали, что в случае победы («Национального объединения, – авт.) Франция будет верна поддержке, которую она оказывает Украине и необходимости не продолжать разжигать войну и финансировать военные усилия без гарантии без конца, а поставить западные страны на первое место за столом переговоров, чтобы донести общую позицию до президента, прежде всего, для того чтобы заставить замолчать оружие. Приоритетом должно быть прекращение огня и должен быть поиск гарантий безопасности, которые позволят Украине завтра обеспечить свой суверенитет и безопасность», – заявил Барделла.

По словам французского политика, его страна, в случае победы оппозиции, перестанет выделять Украине безвозвратную помощь.

«Мы проголосовали против последней финансовой помощи Украине, которая была выплачена Европой в период кризиса, который мы переживаем, в период большой задолженности. Было бы глубоко безответственно продолжать предоставлять деньги иностранным государствам без каких-либо гарантий. Я имею в виду, что у американцев по крайней мере хватило ума гарантировать свою поддержку Украине за счет добычи редкоземельных элементов», – резюмировал политик.

Читайте также: Мы против членства Украины в ЕС, но будем помогать в войне против России – соратник Ле Пен