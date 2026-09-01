Русский дом в Берлине должен быть закрыт как одна из «лазеек» гибридной войны России против Европы.

Об этом на канале «tagesschau» заявила немецкий политолог-русофобка Ханна Нотте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что в 22-й пакет санкций войдёт очередная высылка дипломатов, закрытие Русского дома – так называемого культурного учреждения в Берлине, но в котором, как говорят, находятся спецслужбы, он является подозрительным.

Не думаю, что это отговорит Россию от продолжения этой гибридной войны. У нас не должно быть никаких иллюзий на этот счёт. Это не значит, что мы всё равно не рассматриваем эти меры.

И мы должны довести их до конца. Санкции всегда важны против России, потому что речь идёт также о лишении России ресурсов для продолжения этой войны. Мы всегда должны закрывать лазейки», – сказала Нотте.