«Ликвидировать все лазейки!»: На немецком ТВ требуют закрыть Русский дом в Берлине

Максим Столяров.  
01.09.2026 12:17
  (Мск) , Москва
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Германия, Россия


Русский дом в Берлине должен быть закрыт как одна из «лазеек» гибридной войны России против Европы.

Об этом на канале «tagesschau» заявила немецкий политолог-русофобка Ханна Нотте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский дом в Берлине должен быть закрыт как одна из «лазеек» гибридной войны России...

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«Я не думаю, что в 22-й пакет санкций войдёт очередная высылка дипломатов, закрытие Русского дома – так называемого культурного учреждения в Берлине, но в котором, как говорят, находятся спецслужбы, он является подозрительным.

Не думаю, что это отговорит Россию от продолжения этой гибридной войны. У нас не должно быть никаких иллюзий на этот счёт. Это не значит, что мы всё равно не рассматриваем эти меры.

И мы должны довести их до конца. Санкции всегда важны против России, потому что речь идёт также о лишении России ресурсов для продолжения этой войны. Мы всегда должны закрывать лазейки», – сказала Нотте.

Экс-советник министра обороны Германии, политолог Нико Ланге согласился с собеседницей.

«Почему же этот Русский дом всё ещё открыт? Я, честно говоря, не понимаю», – негодовал Ланге.

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English version :: Читать на английском «Ликвидировать все лазейки!»: На немецком ТВ требуют закрыть Русский дом в Берлине

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