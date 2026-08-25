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Андрей Келин, проработавший послом в Великобритании более семи лет, завершил свою миссию и покинул Лондон. В посольстве остался лишь временный поверенный в делах. Новый посол пока не назначен. Отношения между Москвой и Лондоном ухудшились «до беспрецедентно низкого уровня».

О причинах – в авторской колонке Алексея Муратова, руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия».

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Великобритания – один из главных ястребов в конфликте с Россией. Именно Лондон всякий раз останавливает любые попытки наладить переговорный процесс. Именно Британия – один из самых ярых сторонников милитаризации Европы. Более ста двадцати тысяч дронов, включая реактивные «Ньян», которыми наносят удары вглубь российской территории – это поставки Лондона.

Именно там, в Сити, базируются крупнейшие мировые инвестиционные фонды «БлэкРок», «Вэнгард» и «Стэйт Стрит». Именно оттуда, из финансового сердца глобализма, исходят сигналы к эскалации.

И не случайно именно Лондон – исторический противник России. На протяжении столетий Британия всегда противостояла Москве. Краткий перерыв на Вторую мировую войну не изменил сути.

«У Британии нет постоянных союзников, у нее есть лишь постоянные интересы» – эта старая формула работает до сих пор.

А теперь – самое важное. Великобритания находится в глубочайшем системном кризисе. Экономика страны в апреле впервые за долгое время вошла в рецессию. ВВП сократился, заводы закрываются, рабочие места исчезают. И только большая европейская война способна вывести Британию из этой ямы. Именно поэтому Лондон постоянно поднимает градус конфронтации.

Британия делает ставку на бесконечную войну. Зачем? Чтобы сохранить своё влияние, спасти свою экономику, оправдать гигантские военные расходы. И платить за это будут европейцы. Сначала счетами за отопление. Потом и жизнями.