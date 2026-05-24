На украинском направлении Запад, в первую очередь британцы, сознательно заманивали Россию на Украину.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский общественник, глава выступающего в защиту малого бизнеса движения «SaveФОП» Сергей Доротич, в прошлом активный майданщик, но покинувший страну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем больше я изучаю информацию и хочу понять первопричины войны, которая началась в 2014-м, первопричины полномасштабного вторжения, тем больше я делаю для себя выводы, что это была согласованная, спланированная операция межу Западом и Востоком. И ключевой точкой был Лондон-Сити», – рассуждал гость эфира.

Он говорит, что его друзья в США не хотят обсуждать эту тему и «просто отводят глаза».

«Это были согласованные действия, определенные торги с той же Россией. Думаю, ее тоже втянули вслепую. Сыграли на амбициях Путина и верхушки Кремля, фактически заманив в ловушку. с тем же Крымом, а потом Донбассом и полномасштабным вторжением», – уверен Доротич.

Он считает, что курировал эти процессы Лондон, тогда США шли в фарватере британской политики.