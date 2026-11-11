Польша не в состоянии успешно воевать с Россией собственными силами.

Об этом в эфире подкаста издания Gazeta Wyborcza заявил бывший начальник генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, есть ли у Польши своя «теория победы» над Россией.

«Польша – часть альянса, и в этом заключается её основная роль. Иными словами, ей не стоит пытаться взять на себя независимую роль, это было бы лишь пустой тратой времени и сил. Напротив, ей следует выстраивать свою роль в рамках альянса.

Конечно, есть люди, которые критикуют такой подход. У каждого может быть своё мнение, но я считаю, что в одиночку Польша не способна противостоять нашему восточному соседу, поскольку у нас никогда не будет населения в 130 миллионов человек. У нас никогда — «никогда», возможно, не самое точное слово, но крайне маловероятно, что у нас когда-либо появятся пять-шесть тысяч ядерных боеголовок, баллистические ракеты для их доставки и тому подобное.

Таким образом, мы не можем самостоятельно уравновесить этот потенциал», – сказал генерал.