«Лучше сидеть под НАТО»: наша страна никогда не станет ровней России по военной мощи – польский генерал

Игорь Шкапа.  
11.11.2026 14:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Польша не в состоянии успешно воевать с Россией собственными силами.

Об этом в эфире подкаста издания Gazeta Wyborcza заявил бывший начальник генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша не в состоянии успешно воевать с Россией собственными силами. Об этом в эфире...

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Ведущая спросила, есть ли у Польши своя «теория победы» над Россией.

«Польша –  часть альянса, и в этом заключается её основная роль. Иными словами, ей не стоит пытаться взять на себя независимую роль, это было бы лишь пустой тратой времени и сил. Напротив, ей следует выстраивать свою роль в рамках альянса.

Конечно, есть люди, которые критикуют такой подход. У каждого может быть своё мнение, но я считаю, что в одиночку Польша не способна противостоять нашему восточному соседу, поскольку у нас никогда не будет населения в 130 миллионов человек. У нас никогда — «никогда», возможно, не самое точное слово, но крайне маловероятно, что у нас когда-либо появятся пять-шесть тысяч ядерных боеголовок, баллистические ракеты для их доставки и тому подобное.

Таким образом, мы не можем самостоятельно уравновесить этот потенциал», – сказал генерал.

Ведущая в свою очередь заметила, что в свете меняющегося геополитического ландшафта не лучше ли сосредоточиться на региональных альянсах со странами, которые «подобно нам, понимают, чувствуют и в полной мере осознают угрозу, исходящую от России».

«Да, мы часто приписываем эту роль себе — мол, мы лучше всех понимаем Россию, обладаем неким особым чутьем в отношении нее и так далее. На самом деле, я против такого подхода. Я бы сказал, что лучшее, что произошло с Польшей за последние годы, — это тот факт, что мы являемся членами Североатлантического альянса, причем значимым его участником, чье мнение имеет большой вес благодаря силе государства, численности населения и вооруженным силам.

В рамках этого альянса наш голос звучит весомо, мы входим в состав Евросоюза – следовательно, и наша безопасность, и наша экономика довольно надежно защищены», – утверждает Ценюх.

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