«Лучше сидеть под НАТО»: наша страна никогда не станет ровней России по военной мощи – польский генерал
Польша не в состоянии успешно воевать с Россией собственными силами.
Об этом в эфире подкаста издания Gazeta Wyborcza заявил бывший начальник генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Ценюх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Ведущая спросила, есть ли у Польши своя «теория победы» над Россией.
«Польша – часть альянса, и в этом заключается её основная роль. Иными словами, ей не стоит пытаться взять на себя независимую роль, это было бы лишь пустой тратой времени и сил. Напротив, ей следует выстраивать свою роль в рамках альянса.
Конечно, есть люди, которые критикуют такой подход. У каждого может быть своё мнение, но я считаю, что в одиночку Польша не способна противостоять нашему восточному соседу, поскольку у нас никогда не будет населения в 130 миллионов человек. У нас никогда — «никогда», возможно, не самое точное слово, но крайне маловероятно, что у нас когда-либо появятся пять-шесть тысяч ядерных боеголовок, баллистические ракеты для их доставки и тому подобное.
Таким образом, мы не можем самостоятельно уравновесить этот потенциал», – сказал генерал.
Ведущая в свою очередь заметила, что в свете меняющегося геополитического ландшафта не лучше ли сосредоточиться на региональных альянсах со странами, которые «подобно нам, понимают, чувствуют и в полной мере осознают угрозу, исходящую от России».
«Да, мы часто приписываем эту роль себе — мол, мы лучше всех понимаем Россию, обладаем неким особым чутьем в отношении нее и так далее. На самом деле, я против такого подхода. Я бы сказал, что лучшее, что произошло с Польшей за последние годы, — это тот факт, что мы являемся членами Североатлантического альянса, причем значимым его участником, чье мнение имеет большой вес благодаря силе государства, численности населения и вооруженным силам.
В рамках этого альянса наш голос звучит весомо, мы входим в состав Евросоюза – следовательно, и наша безопасность, и наша экономика довольно надежно защищены», – утверждает Ценюх.
English version :: Читать на английском «Лучше сидеть под НАТО»: наша страна никогда не станет ровней России по военной мощи – польский генерал