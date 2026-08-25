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Белоруссия не стесняется, что ее промышленность выполняет заказы для России.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на встрече с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в отличие от всех других стран (которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать) не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что считаем за честь сотрудничать с Россией, и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. А дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад – и свято его придерживаемся», – сказал Лукашенко.

Накануне, встречаясь с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, Лукашенко отметил, что белорусские предприятия «много научились делать сами с помощью России для нужд ВПК».

«Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте», – сказал Лукашенко.

По западным данным, в Белоруссии 280 предприятий обслуживают российские военные заказы «от микросхем до военной формы».