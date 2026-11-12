Львовский телеведущий: Не дурите себя. 20% территории нам не вернут

Анатолий Лапин.  
12.11.2026 12:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Никакого «справедливого мира» для Украины уже не может быть, поскольку потерянные 20% территории не вернутся.

Об этом в эфире радио «UAChicago» заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакого «справедливого мира» для Украины уже не может быть, поскольку потерянные 20% территории не...

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Дроздов считает, что украинское общество находится в «пузыре» пропаганды офиса Зеленского, убеждающей, будто Киев может вести переговоры с Москвой на равных.

«Все понимают, что переговоры могут произойти только тогда, если России дать нечто большее. И вот в том вся загвоздка. Наш «пузырёк» этого не понимает, или понимает, но отвергает, потому что это его раздражает. Сделать «домик» себе и считать, что «все стороны равны».

Это немного не так. Эти переговоры не пропорциональны по позициям. Россия на них выходит, во-первых, с позиции еще симпатии с Америкой – это новая нотка в нынешней мировой конъюнктуре. И она, наверное, временная, но ситуативно она сейчас на время переговоров такова.

И она подходит как сторона, которая уже 20% территорий взяла. Это уже такая фора. Чем бы ни закончилось, все равно у них есть оккупированные территории, о возвращении их никто не говорит в ближайшей перспективе.

А жертва на эти переговоры выходит с фиксацией своего согласия это терять путем заморозки. Это уже довольно неравные переговоры. От них ожидать выгоды вообще нельзя.

Это – себя дурить, нужно быть дураком, чтобы ожидать более приемлемых для более слабой жертвы условий выхода из войны, когда даже все мировые [лидеры] смотрят на это с неприятным прищуром в глазах», – заявил Дроздов.

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English version :: Читать на английском Львовский телеведущий: Не дурите себя. 20% территории нам не вернут

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