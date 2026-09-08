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Практически через все громкие коррупционные скандалы, связанные с Зе-режимом, проходит тема сексуального разврата.

Об этом в своем видеоблоге заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для новых обличений Дроздова стала публикация НАБУ очередной порции компромата в рамках громкого дела «Карфаген», в котором под кличкой «Муза» фигурирует Екатерина Ивахненко, любовница замначальника департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Украины Сергей Кропивы (на записях фигурирует как «Канцлер», осуществлял крышевание мошеннических колл-центров).

На записях Ивахненко, живущая с Кропивой в одном из самых дорогих ЖК Киева, обсуждает, как ей скрыть элитное имущество перед возможными обысками. При этом в ходе беседы 24-летняя любовница перечисляет свои активы: брендовую одежду Loro Piana, люксовые сумки, шубы, бриллиантовые украшения Messika, автомобиль Mercedes-Benz EQE 350, спрашивая, стоит ли удалять из соцсетей фотографии всего этого добра.

Суд арестовал Ивахненко с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Крапива тоже отправлен в СИЗО, но для него залог установлен в размере 120 миллионов.

Еще один секс-скандал связан с делом замглавы Зе-офиса Ирины Мудрой, которой было поручено отмыть деньги для гигантского залога, чтобы вытащть из СИЗО одного из подельников диктатора, экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко. Примечательно, что записывал ее любовник, экс-депутат ВР и скандальный киевский магнат-застройщик Максим Микитась, оказавшийся на крючке НАБУ.

«Дамы и господа, поздравляем! В сонме коррупционеров новый тип и новый типаж, новый класс – любовники. Если вы посмотрите на все скандалы, то вы увидите, что во всей коррупции еще и зашита тема разврата, любовниц, секса всех со всеми. Это вообще что-то новое. То есть во всем задействованы любовницы сейчас. Заместитель генпрокурора контролирует ремонт в квартире шефа, параллельно со своей королевой там трет какие-то дела. Ну, это вырождение системы – абсолютное и тотальное. Это монструозность. Это – когда система обрастает немыслимыми уродствами», – сказал Дроздов.

Он напоминает: когда началась война, в ходу была полушутка, что нынешняя власть – это власть холостяков.