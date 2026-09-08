«Люди уникальной низменности»: Зелёная клика превратила Украину в тотальную ОПГ – галичанин-русофоб
Украинское государство окончательно превратилось в организованную преступную группировку.
Об этом в своем видеоблоге заявил львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Государство превратилось в организованную преступную группировку. Так всегда и было еще со времен Кучмы, когда все государственное расценивалось как способ заработка, государственная должность расценивалась как территория ограбления и обогащения. И другой цели существования государственного, в принципе, и не было», – сказал Дроздов.
По его словам, ситуация усугубилась после прихода к власти Зе-клики.
«С 19-го года это стало очень неприкрыто, когда государство попало в лапы абсолютных проходимцев, негодяев и циничных людей по морально-нравственным качествам, ценностям. То есть это люди люди уникальной низменности…
Как раз с 19-го года, попав в руки именно таких людей, государство уже неприкрыто стало организованной преступной группой, группировкой.
Если раньше все чиновничество как-то пыталось играть в дистанцирование от заработков, то теперь не пытается играть. Эти, находясь под омофором гаранта ограбления, шестого по счету, и такое впечатление – пожизненного, это же из разговоров видно, не скрывают своих абсолютно четких намерений, которые являются их приоритетами. Давайте мы создадим такую сильную систему, как шеф образовал», – возмущается галичанин.
Он добавил, что если пройтись по основным коррупционным скандалам, «которые касаются именно зеленой клики», то можно констатировать, что «не осталось уже ни одного ведомства, которое бы что-то не крышевало».
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