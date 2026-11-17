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В Кишиневе растет возмущение по поводу того, что президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому позволили вернуться в Тирасполь из Москвы.

Скандальный молдавский депутат Василе Костюк намерен с парламентской трибуны потребовать объяснений об обстоятельствах возвращения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это национальный позор. Напомню, что на прошлой неделе премьер-министр говорил, что принято политическое решение и с Красносельским покончено. Но мы увидели некомпетентность и бессилие власти. Пограничник смотрит документы и видит, что перед ним гражданин РФ. Ты не гражданин Республики Молдова — и точка. Отправляйся туда, откуда приехал», — сказал Костюк.

Провластный журналист Александру Козер считает, что запрет на выезд не будет действовать и требует ареста Красносельского.

«В этом мире нет ни одного человека, на которого статья 340 Уголовного кодекса Республики Молдова, предусматривающая наказание за сепаратизм, распространялась бы в большей степени, чем на Красносельского. Если бы наше государство действительно было государством, то главарю сепаратистов как минимум предъявили бы обвинение. Хотя, по-хорошему, его следовало задержать.К сожалению, Молдова в очередной раз была унижена русскими», – сетует он.

Молдавский политолог Дмитрий Чубашенко считает, что молдавские власти впустили Красносельского обратно под давлением США.

«Американцы могут похитить президента Венесуэлы, убить руководство Ирана и заставить кишиневские власти впустить в страну негражданина Молдовы Красносельского. Как говорил один киногерой: «Большой человек – это, конечно, большой человек!», – написал Чубашенко.

С ним согласен социолог Ян Лисневский. По его информации Красносельский должен реализовать проект по созданию дата-центра на основе Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании «Интер РАО».