Макрон бросился звонить Лукашенко – после ядерных учений и очередного Орешника
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил сегодня президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В прошлый раз они связывались в феврале 2022 года.
По данным госагентства «БелТА», президенты обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС, в частности, с Францией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Беглому белорусскому историку Александру Фридману эта новость показалась «тревожной».
«Прошлый звонок был в феврале 2022 года в контексте российской агрессии против Украины с территории Белоруссии. Тогда в Евросоюзе очень боялись, что война перекинется еще на одну страну, а Макрон взял инициативу на себя. Теперь Макрон по своей инициативе звонит Лукашенко, да еще в выходной день.
Возможно, это значит, что заявления Киева об угрозах со стороны Беларуси нужно воспринимать более серьезно», – рассуждал Фридман на «Еврорадио».
В самой Белоруссии, напротив, считают, что Макрон не угрожал Лукашенко, а пытался с ним договориться, потому что напуган недавними ядерными российско-белорусскими учениями.
«Гнев – торг – депрессия – принятие», – написал депутат белорусского парламента Александр Шпаковский в своем тгк.
«Вот, что значит успешно провести тренировку ядерных сил! На Западе признают только сильных. И в очередной раз убого смотрятся беглые. Что они там верещали? “Европа никогда, ни при каких обстоятельствах…” Читаем: разговор состоялся по инициативе французской стороны. Как говорится, никогда не говори никогда», – радуется председатель правления белорусского объединения «Знание» Вадим Гигин.
«Нормально провели учения, а потом Россия бахнула “Орешником”. Побежали скулить и договариваться. Пока послали мужа Панина белым флагом махать. Но скоро все приползут, твари, и будут на коленях на границе стоять», – злорадствует телеведущий Григорий Азаренок.
