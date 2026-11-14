Русофобские настроения в Европе постепенно сходят на нет.

Об этом эстонский правовед Рейн Мюллерсон заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Времена меняются, и даже политическая элита уже не так агрессивно настроена по отношению к России. Кстати, даже та элита, которая настроена русофобски, не впитала эту русофобию с молоком матери. Им просто выгодно было занимать посты в Брюсселе.

Например, Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, сейчас занимает пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Я думаю, это связано с тем, что во время своего премьерства она была ярой русофобкой», – сказал Мюллерсон.