Мать Каи Каллас не была русофобкой – эстонский правовед

Елена Острякова.  
14.11.2026 14:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 626
 
Дзен, Политика, Россия, Эстония


Русофобские настроения в Европе постепенно сходят на нет.

Об этом эстонский правовед Рейн Мюллерсон заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Русофобские настроения в Европе постепенно сходят на нет. Об этом эстонский правовед Рейн Мюллерсон...

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«Времена меняются, и даже политическая элита уже не так агрессивно настроена по отношению к России. Кстати, даже та элита, которая настроена русофобски, не впитала эту русофобию с молоком матери. Им просто выгодно было занимать посты в Брюсселе.

Например, Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, сейчас занимает пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Я думаю, это связано с тем, что во время своего премьерства она была ярой русофобкой», – сказал Мюллерсон.

По его мнению, европейские политики сильно проигрывают российским, которые являются государственными деятелями.

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English version :: Читать на английском Мать Каи Каллас не была русофобкой – эстонский правовед

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