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Подавляющее большинство жителей Польши не готовы мириться с героизацией на Украине палачей – виновников Волынской резни. Тем не менее, элиты в Варшаве будут помогать поставками оружия для ВСУ, а также запустят маршруты для вывоза зерна в условиях блокады Одессы.

Такой прогноз в интервью «ПолитНавигатору» озвучил польский политолог Матеуш Пискорский.

МИД Польши пообещал Украине «серьёзные проблемы», если Киев реализует анонсированное перезахоронение гитлеровских коллаборационистов Степана Бандеры или Романа Шухевича. Какие могут быть последствия для Киева?

Не будет никаких последствий героизации Бандеры, Шухевича и других деятелей нацистских и коллаборационистских движений на Украине. Настоящими последствиями теоретически могло бы быть, например, блокирование поставок оружия через территорию Польши. Но тут не Польша решает. Данные решения принимаются на более высоком уровне так называемого западного блока. Так что, кроме разного рода публичных осуждений, публичной критики в адрес украинских властей, я боюсь, что никаких реальных, настоящих последствий не будет.

Как меняются настроения в Польше после начала кризиса вокруг ордена Белого Орла?

Настроения резко изменились. Об этом говорят соцопросы. Практически все исследования фиксируют: подавляющее большинство поляков отрицает нынешнюю политику Киева в плане исторической памяти и выстраивания идентичности новой Украины. Но, в то же время, люди начинают понимать, что другой Украины нет. И резко осуждают не только украинское государство – меняется отношение ко всем гражданам Украины, что, естественно, приводит к разным межнациональным конфликтам. Думаю, что риск их возникновения будет в Польше только расти. Те украинцы, что сталкиваются с враждой, должны быть «благодарны» Зеленскому и правящей элите в Киеве, которая создала такую атмосферу в польско-украинских отношениях.

Какая ситуация вокруг эксгумации останков жертв Волынской резни? Почему Киев с неохотой выдает разрешения на извлечение останков?

Киев не выдает такие разрешения по одной простой причине, которую озвучил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер. Скорее всего, детальное обследование останков жертв Волынской резни обнаружило бы особенные зверства и жестокость украинских националистов, которые убивали, в том числе, младенцев, стариков, женщин. Спасая имидж Украины, украинские власти будут делать все, чтобы не допустить к эксгумациям. Данный запрет будет продолжаться до тех пор, пока у власти в Киеве остаются люди, ссылающиеся на наследие Бандеры, ОУН-УПА [запрещены в РФ, – прим. ред.] и украинского национализма.

Правда ли, что часть могил разграблена украинскими «черными копателями», как заявлял Ярослав Качиньский?

Насчет разграбления могил, я думаю, что вряд ли. Потому что, скорее всего, всех поляков, жертв геноцида, который был совершен украинскими националистами, ограбили уже тогда, когда их зверски убивали, у них отняли все ценные вещи, все имущество. Я не думаю, что хоть что-то осталось в могилах.

На фоне всего происходящего – может ли Украина рассчитывать на помощь в экспорте зерна через Польшу в условиях блокады Одессы?