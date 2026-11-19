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Можно было бы пройти мимо этого очередного сообщения из криминальной хроники — слишком буднично. Ну, спалили дотла несколько авто, регулярно катающихся на фронт, а другие сильно повредили. Но это почти каждый день происходит. Ну, схватили поджигателя — очередного «агента РФ», якобы застав на горячем, когда он не просто поджигал шайтан-машины, но и показывал все это в реальном времени «вражескому куратору». Шьют теперь бедолаге срок 10 лет…

«Тупые говнюки, завербованные россиянами, подпаливают все, до чего удается дотянуться!», — возмущается правозащитник со справкой Голубев.

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И в данном случае — насчет «дотянуться» — ему можно верить. Все к этому привыкли.

Однако тут хозяин уничтоженного «добра» проклюнулся и начал вопить:

«Нас хотят уничтожить рашисты! Мы все равно не остановимся!».

Ба, знакомые все лица — это же подельник Стерненко и Ганула, активный активист всего активного, срочносборщик на «русорезы» и глава фонда «Пліч-о-пліч» Олег Михайлик.

«Особенно цинично, что поджигают автомобили, на приобретение и восстановление которых собирают средства тысячи украинцев, волонтеров и граждан дружественных Украине стран. Люди донатят, чтобы спасать жизни и помогать военным. А кто-то за деньги врага пытается все это уничтожить», — негодует утырок.

Еще бы, ведь из нажитого «непосильным трудом», то есть оплаченного лохами — «Ford Transit», «Toyota Proace», «Mercedes-Benz Vito» и несколько автобусов. Что с горем пополам уцелело, все равно обгорело и выведено из строя.

В прошлом, помимо активного майданирования, упырь прославился совместным участием с «Правым сектором» в погромах, борьбой с «сепарами» и жертвами 2 мая. Причем, знаете, он из таких — внезапно перешедших на мову и переодевшихся в вышиванку в14-м… из любви к пополнению своего обширного автопарка.

Еще Михайлик баллотировался в мэры Одессы, правда голосов набрал меньше Ганула — три или два. Ходил как собачонка за Саакашвили, когда тот разваливал Одесскую область на посту губернатора.

Также выполнял при СБУ роль наживки, на которую постоянно ловили «сепаров» (Стерненко стайл). Правда, еще в 18-м году, так ее выполнил, что получил тяжелое огнестрельное ранение и пережил клиническую смерть. И правда не подох чудом, и также чудом оперившись, принялся разводить кастрюль на помощь ВСУ.

Примечательно, что ни исполнитель, ни заказчик нападения на Михайлика так и не были установлены. А тут еще сожженный автопарк… Может, оттуда еще привет — из 14-го года. Ведь «отстреливают их, касатиков», и оставшихся гануловых подельников по пальцам пересчитать можно.

Ибо «помни 2 мая — помни и отомсти».