Мендель: «За деньги от транзита российского газа могли бы набрать 100 тысяч ВСУшников»

Игорь Шкапа.  
13.11.2026 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Отказавшись от продления контракта на транзит российского газа в Европу, Украина тем самым отказалась от возможности усилить свою армию.

Об этом в беседе с лидером немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказавшись от продления контракта на транзит российского газа в Европу, Украина тем самым отказалась...

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Мендель указала, что на момент прекращения действия контракта Украина получила от его выполнения миллиард долларов в год, добавив, что эти деньги можно было бы использовать для войны с Россией.

«Я хотела бы вернуться к теме принудительной мобилизации — крайне отвратительному явлению, возникшему вместе с войной. Этим людям, этим мужчинам, можно было бы предоставить выбор. Например, предложить первоначальный взнос в размере 10 тысяч долларов за подписание военного контракта — или же возможность отказаться. Для украинского мужчины и обычной украинской семьи 10 тысяч долларов — это уже серьезный стимул для поступления на военную службу. Однако у Украины нет средств на выплаты по таким контрактам. Вместо этого она устраивает охоту на мужчин прямо на улицах, хватает их и требует взятки», – сказала Мендель.

По ее словам, в итоге лишь незначительная часть мобилизованных попадает на фронт.

«Если бы Украина получала от транзита газа 1 миллиард долларов, это позволило бы выплатить первоначальный взнос в размере 10 тысяч долларов как минимум 100 тысячам украинских солдат.

Только представьте: Россия платит за украинских солдат, которые стоят там, противостоят России и защищают нашу землю. Появилась бы мотивация, сложился бы какой-то цивилизованный подход к призыву на военную службу.

И вот здесь проявляется морализаторство. Считается аморальным осуществлять транзит газа в Европу, но почему-то считается нормальным хватать человека на улице, требовать взятку или принуждать его к чему-либо», – заявила Мендель.

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English version :: Читать на английском Мендель: «За деньги от транзита российского газа могли бы набрать 100 тысяч ВСУшников»

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