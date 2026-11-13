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Отказавшись от продления контракта на транзит российского газа в Европу, Украина тем самым отказалась от возможности усилить свою армию.

Об этом в беседе с лидером немецкой партии BSW Сарой Вагенкнехт заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мендель указала, что на момент прекращения действия контракта Украина получила от его выполнения миллиард долларов в год, добавив, что эти деньги можно было бы использовать для войны с Россией.

«Я хотела бы вернуться к теме принудительной мобилизации — крайне отвратительному явлению, возникшему вместе с войной. Этим людям, этим мужчинам, можно было бы предоставить выбор. Например, предложить первоначальный взнос в размере 10 тысяч долларов за подписание военного контракта — или же возможность отказаться. Для украинского мужчины и обычной украинской семьи 10 тысяч долларов — это уже серьезный стимул для поступления на военную службу. Однако у Украины нет средств на выплаты по таким контрактам. Вместо этого она устраивает охоту на мужчин прямо на улицах, хватает их и требует взятки», – сказала Мендель.

По ее словам, в итоге лишь незначительная часть мобилизованных попадает на фронт.