Мерц будет крупно гадить жителям Саксонии-Анхальт, где победила АдГ

Елена Острякова.  
07.09.2026 18:39
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Выборы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Правительство ФРГ может заблокировать социальные программы для земли Саксонии-Анхальт, где на выборах в ландтаг победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), чтобы сорвать работу сформированного ею регионального правительства.

Об этом немецко-американский экономист Макс Отте заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство ФРГ может заблокировать социальные программы для земли Саксонии-Анхальт, где на выборах в ландтаг...

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«Федеральный уровень может заблокировать финансирование. Это, конечно, незаконно, но финансирование партии «Альтернатива для Германии» блокируется уже более 10 лет…

Половина средств для немецких партий поступает не напрямую от государства, а в зависимости от количества голосов, поданных за партию. Она поступает из фондов, где «припарковываются» политики, находящиеся в опале. И этой половины АдГ лишилась», – сказал Отте.

Он также прогнозирует кампани против АдГ со стороны бизнеса, и фабрикацию скандалов в СМИ.

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English version :: Читать на английском Мерц будет крупно гадить жителям Саксонии-Анхальт, где победила АдГ

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