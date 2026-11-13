Фридрих Мерц занимается шантажом, угрожая прекратить взносы Германии в бюджет Евросоюза, если ряд стран ЕС будет продолжать уклоняться от помощи бандеровской Украине.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат из Словакии Милан Угрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Канцлер Мерц говорит, что, если мы не выплатим Украине 70 миллиардов евро, то он прекратит финансирование всего Европейского Союза. Это нонсенс. Вы что, с ума сошли?

Зачем нам нужны меры жесткой экономии для трудолюбивых европейцев? А потом все эти сбережения пойдут Зеленскому в Украине? – это просто смешно.

Почему эти деньги для Украины важнее, чем деньги для европейских граждан и стран, для школ, для фермеров и так далее?

Мы вступили в ЕС не по этой причине. Мы не хотим отдавать миллиарды и миллиарды долларов Украине. Если Мерц хочет заплатить эту сумму, то он может это сделать, но у него нет права заставлять нас отправлять деньги в Украину…

Я говорю от имени сотен тысяч европейцев – мы не хотим отправлять больше денег. Мы хотим мира и деньги должны оставаться в Европе», – заявил Угрик.