Мерц, ты сошёл с ума?! – в Европарламенте ропщут из-за трат на Украину

Анатолий Лапин.  
13.11.2026 13:47
  (Мск) , Страсбург
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Германия, Дзен, Политика, Украина


Фридрих Мерц занимается шантажом, угрожая прекратить взносы Германии в бюджет Евросоюза, если ряд стран ЕС будет продолжать уклоняться от помощи бандеровской Украине.

Об этом на заседании Европарламента заявил депутат из Словакии Милан Угрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Фридрих Мерц занимается шантажом, угрожая прекратить взносы Германии в бюджет Евросоюза, если ряд стран...

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«Канцлер Мерц говорит, что, если мы не выплатим Украине 70 миллиардов евро, то он прекратит финансирование всего Европейского Союза. Это нонсенс. Вы что, с ума сошли?

Зачем нам нужны меры жесткой экономии для трудолюбивых европейцев? А потом все эти сбережения пойдут Зеленскому в Украине? – это просто смешно.

Почему эти деньги для Украины важнее, чем деньги для европейских граждан и стран, для школ, для фермеров и так далее?

Мы вступили в ЕС не по этой причине. Мы не хотим отдавать миллиарды и миллиарды долларов Украине. Если Мерц хочет заплатить эту сумму, то он может это сделать, но у него нет права заставлять нас отправлять деньги в Украину…

Я говорю от имени сотен тысяч европейцев – мы не хотим отправлять больше денег. Мы хотим мира и деньги должны оставаться в Европе», – заявил Угрик.

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English version :: Читать на английском Мерц, ты сошёл с ума?! – в Европарламенте ропщут из-за трат на Украину

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