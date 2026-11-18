Атака на Крымский мост наносит удар по престижу России, однако его повреждение не имеет для Москвы такого стратегического значения, как потеря переправ через Днепр для Украины.

Об этом в эфире видеоблога The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

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По его мнению, Россия заинтересована в скорейшем восстановлении Крымского моста и расчистке Керченского пролива от обломков.

«Атака на Крымский мост – это удар по престижу русских, и они захотят его восстановить. Вопреки некоторым сообщениям, я думаю, что они сразу же приступят к ремонту и расчистке пролива от обломков. Я не сомневаюсь, что сейчас они уже могут это сделать, они могут делать это и днем, они могут обеспечить безопасность судоходства. Идея о том, что в это время это невозможно из-за украинских беспилотников и ракет, на мой взгляд, ошибочна. Русские захотят восстановить Крымский мост, потому что это престижный проект, но не жизненно важный для них», – заявил Меркурис.

Аналитик также обратил внимание на сообщения о повреждении переправ в Киеве и Запорожье, подчеркнув, что для России Крымский мост не имеет жизненно важного значения, в отличие от мостов через Днепр для Украины:

«Потеря мостов через Днепр – жизненно важный вопрос для Украины. Ключевые Северный и Южный мосты в Киеве, судя по всему, снова серьезно повреждены и закрыты. Также один из крупных мостов в Запорожье через Днепр, по-видимому, повреждены настолько, что их невозможно отремонтировать, по крайней мере в военное время. А движение транспорта по двум оставшимся мостам в Запорожье ограничено легкими транспортными средствами. Итак, это экзистенциальный вопрос, потому что русские могут снабжать свои войска в Крыму, Запорожье и Херсоне, и для этого им не нужен Крымский мост. Украинцы, как мы уже неоднократно обсуждали и как подтвердил советник Зеленского, не могут снабжать свои войска на востоке Украины с помощью понтонных мостов».

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