«Меры будут жёсткими!» – Германия объявила войну российскому «теневому флоту»

Анатолий Лапин.  
03.09.2026 20:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Германия ужесточит меры в отношении российского «теневого флота».

Об этом в эфире телеканала WELT заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия ужесточит меры в отношении российского «теневого флота». Об этом в эфире телеканала WELT...

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«С первого дня Германия встала на сторону Украины. Мы с самого начала создали пакет, который сделал Бундесвер сильнее. Германия – самый большой сторонник Украины. Более сильной реакции на российскую агрессию не может быть, и она будет продолжаться. Но мы всегда на связи с протянутой рукой для переговоров», – вещал Вадефуль.

Он также объявил, что ФРГ усилят меры по борьбе с судами «теневого флота», отказавшись уточнить, о чем именно идет речь:

«Этот теневой флот появился, когда мы только ввели санкции против России, теперь мы принимаем меры против теневого флота. Мы делали это с самого начала, это не началось сейчас.

Мы только что объявили, что готовы к более жестким мерам. Это будет продолжаться… Я думаю, что в целом мы находимся на правильном пути, потому что наши европейские партнеры полностью поддерживают нас и считают правильным то, что мы делаем».

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