Месть за поставленные Украине ракеты Турция испытает на себе в Ливии или Африке – Кашин

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Передача Турцией Украине 70 баллистических ракет ATACMS едва ли сильно скажется на российско-турецких отношениях.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Передача ракет ATACMS связана с тем, что в США запасы подобных ракет в результате конфликта с Ираном практически истощились. И очевидно, американцы являются ключевыми инициаторами этой сделки. Ну, Турция нам не друг. Где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран», – сказал Кашин.