Месть за поставленные Украине ракеты Турция испытает на себе в Ливии или Африке – Кашин
Передача Турцией Украине 70 баллистических ракет ATACMS едва ли сильно скажется на российско-турецких отношениях.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Передача ракет ATACMS связана с тем, что в США запасы подобных ракет в результате конфликта с Ираном практически истощились. И очевидно, американцы являются ключевыми инициаторами этой сделки.
Ну, Турция нам не друг. Где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран», – сказал Кашин.
«Но каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а они – для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех регионах, куда они вовлечены.
Разрывать значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение.
После СВО могут появиться дополнительные варианты, но сейчас наша задача – не ухудшать свое положение. Вероятно, в каких-то региональных историях, в Северной Африке, где-нибудь еще, где Турция тоже участвует, мы можем попытаться создать им проблемы», – добавил он.
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