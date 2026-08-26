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Предстоящая зима на Украине будет крайне тяжелой и представлять смертельную опасность для населения, однако Варшава не рассчитывает на приём дополнительных потоков украинских беженцев.

Об этом в эфире TVP World заявила руководитель политического кабинета министра иностранных дел Польши Агнешка Хоманьска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно убедиться, что Украина готова продержаться всю зиму. С одной стороны, речь идет о военной помощи и пакетах военной поддержки, которые туда направляются. С другой — о том, что европейские государства, по сути, оплачивают функционирование украинской государственности», – напомнила чиновница.

По ее словам, предстоящая зима будет «тяжелым испытанием».

«Одной из главных проблем станет газоснабжение», – сказала Хоманьска.

По ее словам, стоит задача «не дать людям замерзнуть насмерть».

«Если поднимать этот вопрос в ноябре или декабре, будет уже слишком поздно», – тревожится полячка.

Ведущий заметил, что во время его последней поездки в Киев многие ему жаловались, что не смогут пережить еще одну такую зиму, как прошлая, и поинтересовался, готовится ли Польша к наплыву беженцев с Украины.

«Нет. Мы рассматриваем все возможные сценарии, но наиболее вероятный вариант — это рост числа внутренне перемещенных лиц внутри самой Украины. То есть, люди из восточных регионов будут перемещаться в западные, поскольку не хотят покидать страну», – надеется чиновница.

Она говорит, что сейчас изучаются различные варианты действий.

«Существует мнение не только в министерстве, но и в целом в повестке дня наших союзников, что, если Украина сможет пережить эту зиму, она, возможно, сумеет выиграть эту войну», – ободряет «громадян» Хоманьска.

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