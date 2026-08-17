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Удары по портам Большой Одессы, о которых ежедневно отчитывается Минобороны, должны иметь накопительный эффект. Если позиции ВСУ на фронте станут заметно ослабевать, значит, нужные цели действительно были поражены, и маршруты поставок вооружений бандеровцам перекрыты.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние новости связаны с ударами по портовой структуре, по складам ГСМ, всё это Одесса, Николаев. Моя точка зрения заключается в следующем: как только мы ощутим основательно на линии фронта ослабление противника, в связи с этими ударами, тогда мы будем говорить о больших результатах. Всё это имеет накопительный эффект… Как только противник покажет свою слабость, движение вперёд усилится, потеря позиций противника станет более интенсивной, потери в людях у противника станут более мощными, чем сейчас, вследствие пленения, вследствие уничтожения многих», – сказал Сладков.