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Зам министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая уклонилась от ответа на вопрос, означает ли объявленное Эстонией закрытие границы с Россией, что «нападение на страны Балтии неизбежно».

В эфире радио чиновница заявила, что решение Эстонии – лишь следствие «диверсии на оружейном заводе на их территории», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже давно говорим, что мы не нагнетаем страх, а просто наблюдаем за действиями Российской Федерации», – сказала Собковяк-Чарнецкая.

Ведущий поинтересовался переброской польских силовиков к Калининградской области. Он обратил внимание, что это связывали якобы с ожидавшимися диверсиями, но ничего подобного в итоге не случилось.

«Это тот случай, когда я, как вы понимаете, не могу раскрыть всю имеющуюся у меня информацию, но могу сказать одно: любое усиление присутствия спецслужб или военных всегда имеет под собой конкретные основания», – снова избежала прямого ответа замминистра.

У нее поинтересовались, готова ли Польша включить требование о «демилитаризации Калининградской области» в повестку переговоров о новой системе безопасности в Европе [Россия предложила вернуться к 1997 году и отвести войска НАТО от ее границ, в частности в Польше].