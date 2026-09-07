Визит в Москву и Киев посланников президента США Дональда Трампа показал, что никакого мира на Украине в ближайшее время не будет – слишком разные позиции сторон.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Путин продолжает рассказывать о том, что все цели СВО должны быть достигнуты, хотя он не может их достичь и рассказывает Уиткоффу и Кушнеру о какой-то там фашизации Украины, мотивируя это решением перезахоронить лидеров в Организации украинских националистов и пересказывая их биографии американским посредникам. А Зеленский продолжает подчеркивать, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров, то есть все равно стремится к встрече с Путиным, который с ним встречаться не хочет. Мы все это слышим уже много лет подряд. И это не значит, что кто-то там упирается – Путин или Зеленский. Нет, это означает, что нет никакой реальной базы для компромисса, что Путин по–прежнему считает, что Украина — это просто сепаратистская территория с ничтожным правительством, которая должна быть возвращена России либо путем оружия, либо путем капитуляции, а Зеленский продолжает считать себя лидером суверенного государства, который должен разговаривать с президентом Российской Федерации, на равных. Эти две позиции нельзя согласовать, они не согласуются. Значит, так оно и будет», – заявил Портников.