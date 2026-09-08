Страны западного блока, включая США, не хотят идти на компромиссы ради завершения конфликта вокруг Украины, поэтому исход СВО будет решаться на поле боя.

Об этом в интервью телеведущей Юлии Меньшовой заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там ничего не происходит на дипломатическом фронте. Всё происходит на фронте реальном.

А то, что вы слышите, прежде всего из Киева, из других столиц, из Вашингтона, это все делается с единственной целью – хотят опять взять паузу для того, чтобы рушащийся киевский режим подкрепить на какое-то время. Они открыто говорят, что им нечем защищаться от российских ракет.

Где-то в июне Марко Рубио заявил о том, что США не могут быть посредниками, потому что они однозначно поддерживают и вооружают Украину. Я потом у него спрашивал: вы хотите подумать о том, как перестать быть ангажированными на поддержку Украины и стать честными посредниками? Он ничего не ответил», – сказал Лавров.

«А Европа испугается до смерти, если вдруг американцы вернутся к своим изначальным предложениям, как это было в Анкоридже. Они сразу бросились обрабатывать Трампа, чтобы он не подтверждал свои собственные инициативы, принятые Путиным.

И вот в июне на саммите НАТО Макрон гордо объявил, что они похоронили Анкоридж, «Трамп опять с нами, мы все единым фронтом против России».

Ну, ради Бога, если западные дипломатии сводятся к тому, чтобы удерживать страны, выступающие с разумными компромиссными инициативами, так тому и быть.

Значит, мы тогда будем достигать своих целей не за столом переговоров, что было бы предпочтительно для нас, а на поле боя», – добавил министр.