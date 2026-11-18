За годы после начало СВО слишком много прояснилось о Западе и о России, чтобы вернуться к доконфликтному статус-кво.

Об этом в эфире радио «КП» заявил журналист и телеведущий Артём Шейнин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие сейчас ждут чего? Они ведь ждут не победы в СВО. Они ждут того, что всё как-нибудь станет как было… Оно не станет как было. Как было – это есть некий Запад, с которым у нас есть некие противоречия, но мы с ним тем не менее там торгуем, сотрудничаем, ездим. И это как бы два параллельных мира… Слишком много противоречий с нынешним Западом, с тем, какой он сейчас, за эти 5 лет выяснилось. Я вас уверяю, что все те, кто думают, что может вернуться всё куда-то к исходной точке, если бы я бы там слетал в будущее года на три-четыре, вернулся на Первый канал. И сказал: «Ребят, а вот вы можете себе представить, что будет то и то, французские и британские ракеты, отмена русских». И все сказали бы: «Пропагандист сошёл с ума. Они нормальные люди, и вы опять их демонизируете?», – рассуждал журналист.

«А мы сразу ответим ядеркой, рассказали бы про вторжение под Курск. И они бы сказали: «Да вы что? Сотрём с лица Земли!», – поддержал мысль ведущий Иван Панкин.

«То есть мы слишком много узнали про них – и достаточно много про себя за эти 5 лет, чтобы всё это могло вернуться вот к некому статус-кво до СВО», – добавил Шейнин.

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