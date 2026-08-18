Мобилизация не нужна. Бойцы КНДР уже в Донецке – Сладков

КНДР предоставила для СВО три полноценные дивизии бойцов, которые постоянно будут пополняться.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет мобилизация или нет? Думаю, не будет. У нас корейцы прибыли, уже поговаривают, что они именно в Донецке. Отчаянные ребята. Единственное, что я хотел бы для них, это всё-таки беречь себя. Для выполнения задачи, для достижения нашей общей победы надо беречь себя, не идти так безрассудно в атаку, как они умеют ходить – как в последний раз. Вот это есть у них. Я бы хотел, чтобы они были чуть-чуть порациональнее в своих движениях.

Говорят, что их будет 50 тысяч, это пять дивизий по мирному штатному расписанию, по военному времени – это три дивизии. Но это будут три полноценные дивизии всегда. Потому что ротации, не ротации, но пополнение у них будет идти стабильно.

Плюс, они привозят новое оружие, они его испытывают, они привыкают к новой тактике. Всё-таки Курск – это одна война, а здесь немножко другая», – рассказал Сладков.

«Поэтому, вот пополнение, которое у нас есть. Есть некоторая заковырка в призыве именно Минобороны, потому что у нас сегодня бойцы беспилотных систем на год призываются, и контракт можно подписать на год и затем уволиться, что не всегда возможно (невозможно!) для ребят, которые воюют в составе основных частей Минобороны.

Моё мнение – всех перевести на полугодовой контракт и перестать говорить, что – ой, их же надо постоянно готовить. Любого человека надо постоянно готовить, постоянно проходить полигонную практику между боями – это нормально», – высказался военкор.