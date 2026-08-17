Молдаване отказываются от кондиционеров и пылесосов, лишь бы не брать электричество в Приднестровье

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Молдова закупает в Румынии 67,5% необходимой ей электроэнергии. Остановка на прошлой неделе румынской Чернаводской АЭС из-за обмеления Дуная нанесла Кишиневу крайне ощутимый удар.

Власти пугают веерными отключениями и призвали население экономнее расходовать электроэнергию: не использовать кондиционеры (и это в жару!) и пылесосы. Экономист Роман Кирка считает такие призывы оправданными, поскольку при низком напряжении в сети бытовая техника все равно сломается, а он зафиксировал падение до 173, а местами — даже до 160 вольт вместо положенных 220.

При этом молдавское правительствоготовит налоговую реформу, по которой НДС на электроэнергию вырастет на 20%. И это понятно. Румыния производит самую дорогую электроэнергию в Европе, затраты надо отбивать.

Однако совсем неподалеку – на левом берегу Днестра – стоит электростанция, которая производит самую дешевую электроэнергию в регионе. Это Молдавская ГРЭС, которая раньше обеспечивала 90% потребности правого берега. Но она расположена в Приднестровье и принадлежит российскому собственнику «Интер РАО», который находится под санкциями ЕС. А это для «европейской» Молдовы харам.

Кишинев отказался от приднестровского электричества еще два года назад, когда Украина остановила транзит газа из России. МолдГРЭС сначала перевели на уголь, а потом «Газпром» выстроил сложную схему с венгерскими и арабскими партнерами. Однако объемы выработки электричества сократились.

Молдавское правительство встраиваться в новую схему принципиально не желает.

«Возвращение Правого берега Днестра к закупкам электроэнергии у Молдавской ГРЭС в нынешних условиях было бы нерациональным. Контракт с «Газпромом», который позволял существовать этой модели, в части соответствующих поставок больше не выполняют», —пояснил молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету.

Кишиневские эксперты такой принципиальности не понимают.

«Смотрите, сейчас цена за месяц будет примерно 140-150 евро за мегаватт. А если бы брали электроэнергию на МГРЭС, наверное, брали бы по 90 евро за мегаватт, может быть, 100. И вы имеете устойчивого и постоянного, независимо от погоды-природы, времени суток, поставщика! Он просто идет и вырабатывает электроэнергию», – увещевает бывший директор ООО «Молдоватрансгаз Андрей Дамашкан.

«При смене политического курса и заключении специальных договоренностей с «Газпромом» и МГРЭС цены для конечного потребителя в Молдове объективно снизятся. Почему молдавская оппозиция не организует акцию принуждения правительства к переходу на экономически выгодную поставку газа и покупки электроэнергии с Молдавской ГРЭС?», — недоумевает гражданский активист Сергей Добровольский.