Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ветеран молдавской русофобии, бывший депутат парламента Оазу Нантой допустил, что может быть отравлен российским полонием, как якобы был убит беглый предатель-офицер ФСБ Александр Литвиненко.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Давайте вернемся в 2006 год и вспомним, как был ликвидирован Литвиненко в Великобритании (страна – член НАТО). Полоний-210. Мы видим акты диверсий и саботажа по всему миру и вмешательства в избирательные кампании. Этот режим агрессивен и считает своим правом назначать себе врагов и преследовать их по всему Земному шару», – сказал Нантой.

Так старый русофоб прокомментировал возбуждение против него в России уголовного дела по статьям о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и возбуждении ненависти либо вражды.

Нантой гордится тем, что в 2023 году тогдашний украинский президент Владимир Зеленский наградил его орденом «За заслуги» третьей степени.

Ссылка по теме: «Слава России!» – Молдавская молодежь троллит главного русофоба страны