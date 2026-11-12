Молдавский русофоб хочет русского полония
Ветеран молдавской русофобии, бывший депутат парламента Оазу Нантой допустил, что может быть отравлен российским полонием, как якобы был убит беглый предатель-офицер ФСБ Александр Литвиненко.
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому ютуб-каналу «Нокта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте вернемся в 2006 год и вспомним, как был ликвидирован Литвиненко в Великобритании (страна – член НАТО). Полоний-210. Мы видим акты диверсий и саботажа по всему миру и вмешательства в избирательные кампании. Этот режим агрессивен и считает своим правом назначать себе врагов и преследовать их по всему Земному шару», – сказал Нантой.
Так старый русофоб прокомментировал возбуждение против него в России уголовного дела по статьям о распространении недостоверной информации о Вооружённых силах РФ и возбуждении ненависти либо вражды.
Нантой гордится тем, что в 2023 году тогдашний украинский президент Владимир Зеленский наградил его орденом «За заслуги» третьей степени.
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