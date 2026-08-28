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Молдавский политолог Виктор Жосу назвал День независимости, который Молдова отмечает 27 августа, «апофеозом вранья».

С этим трудно не согласиться, ведь немногочисленные зрители, пришедшие посмотреть на военный парад в Кишиневе, почему-то держали в руках не национальные символы, а флаги Румынии и Украины, США, Франции.

Молдавский аналог Виталия Кличко, бывший боксёр и министр спорта Октавиан Цыку заявил, что военный парад в Кишинёве должен стать посланием Москве: Молдова — не то государство, которое можно взять силой.

Однако рядовые молдаване были возмущены и разочарованы. Военные шли не в ногу (кроме приглашенных украинцев), техника выглядела жалко. Особенно дроны, похожие на изделия кружка авиамоделистов. Их везли на гражданских пикапах.

И на это убогое мероприятие было потрачено из бюджета полмиллиона долларов (10 млн леев). Для нищей Молдовы это огромные деньги. При этом главный зритель, для которого все и затевалось, этого позорища не увидел.

«Во всем мире парады проходят утром.Только у нас – вечером. Мы синхронизировали парад с расписанием Зеленского, потому что… такая Независимость.В конце концов, Зеленский на парад не приехал», – написал гражданский активист Серджиу Бадан.

Однако ближе к окончанию торжеств украинский узурпатор все-таки добрался до Кишинева. Молдавская президентка Майя Санду, пошившая для этой встречи новый костюм, оживилась, и большую часть своей речи перед журналистами посвятила не Молдове, а Украине.

«Мы хотим быть государством, которое предложит безопасность странам вокруг нас: Украине, Румынии и ЕС, в который мы хотим вступить», – заливалась Санду.

Зеленский воспринял ее слова благожелательно, и заявил, что Молдова и Украина «естественные союзники в логистике» и им нужно налаживать «экспортные пути солидарности». Видимо, он хотел подбодрить молдаван после серии российских ударов по пунктам пропуска на украино-молдавской границе.

Рядовые молдаване не поддержали президентку в ее приоритетах и больше радовались второму гостю праздника -румынскому президенту Никушору Дану. Так, Зеленскому пришлось дважды выкрикивать своё нацистское «Слава Украине», прежде чем собравшаяся на площади толпа ответила правильно. Узурпатор поощрил публику, произнеся одну фразу на румынском и еще одну на английском.

Зато, когда Санду только представила Дана, из толпы без всякого принуждения раздались унионистские лозунги о присоединении Молдовы к Румынии.

Еще более тревожные звоночки для внезапно зацветшей «молдо-украинской дружбы» прозвучали накануне, на торжественном собрании по поводу Дня Независимости. Медик Ион Мереуцэ выдвинул территориальные требования к Украине, призвав не забывать про земли Черновицкой и Одесской областей.