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Правительство Молдовы не верит в военную опасность, исходящую из Приднестровья.

Об этом молдавский вице-премьер Кристина Герасимов заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившими ей от лица министра иностранных дел Албании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, есть опасения по поводу того, что российские войска все еще находятся в регионе. В военном отношении, если им позвонят из Кремля, мы не думаем, что они что-то предпримут. Я пытаюсь объяснить государствам-членам ЕС, почему этот конфликт не похож на другие конфликты на постсоветском пространстве», – сказала Герасимов.

Вместе с тем, она допустила «удар в спину украинцам» от ПМР.

«Приднестровье является уязвимым местом для нас, но также и для украинцев. Поэтому и мы, и украинцы хотим убедиться, что оно не будет использовано для дестабилизации нас – и удара в спину украинцам. Мы также смотрим на реакцию русских. Думаю, нам не стоит недооценивать ее», – сказала Герасимов.

Вырусь, кастрировавшая окончание своей фамилии, добавила, что контролировать ситуацию в Приднестровье от Молдовы требует ЕС. Это одно из условий ее гипотетического вступления.