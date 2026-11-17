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Выборы в Гагаузии прошли в необычных условиях: действующий башкан в тюрьме, свой Центризбирком распущен, процессом руководит Кишинев, на участки пришла лишь треть избирателей. Во второй тур вышли Александр Стояногло, выступающий за модернизацию страны по евростандартам, и кандидат от Партии социалистов Федор Гагауз.

Но главная интрига не в фамилиях и процентах. За поиском «агентов» и спорами местных элит встает вопрос: что будет с самой автономией?

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О том, почему люди разочаровались в местной власти и как новому руководству защитить жителей – говорим с публицистом Сергеем Ткачом.

– Явка в 37,6% (ощутимо меньше показателей 2023 года) – это апатия людей или бойкот? В какой момент Гагаузия потеряла понимание смысла собственных институтов, и кто в этом виноват: урезающий полномочия Кишинев или перессорившиеся местные элиты?

– Думаю, снижение явки – ответ на происходящее и в автономии, и в стране в целом. Люди видят, что все меняется только к худшему. И даже то, как были организованы выборы – под диктат Кишинева, в результате разгрома Народного собрания Гагаузии и посадки башкана Евгении Гуцул – делает людей пессимистичными.

Потеря понимания смысла собственных институтов – процесс длительный, а не одномоментный. Он наступил, когда большинство местных элит стало использовать автономию для самообогащения, большого и маленького (например, борьба за должности).

Кишинев сыграл свою роль, он захотел похозяйничать в автономии как слон в посудной лавке, проявляет пренебрежение и агрессию по отношению к автономии. А местная администрация не сумела отразить эти атаки. Как следствие – возникший общественный консенсус между Кишиневом и Комратом в виде закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия – исчезает на глазах.

– Избирательная кампания свелась к поиску агентов Кремля, Анкары, PAS, хотя очевидно, что автономия не может процветать отдельно от остальной Молдовы, которая сейчас в глубоком кризисе. Работает ли сегодня идея особого пути Гагаузии?

– Маленькие народы, чтобы себя сохранить, вынуждены искать особые пути. Но это не противопоставление кому-то, а более эффективные решения. Гагаузии сейчас нужно искать развязки по очень-очень многим проблемам. Не торопясь, понимая, что ситуация в Молдове может через два года или ранее измениться. Нужно не думать об особом пути, а сосредоточиться на интересах жителей автономии.

– С каких шагов должны начать новый башкан и обновленное Народное собрание, чтобы вернуть людям веру в то, что автономия – это способ защиты их прав?

– Сейчас Гагаузии, думаю, нужны две вещи: консолидация и меры защиты населения от кризисов, порожденных правлением Майи Санду и ее команды. Консолидация – вещь не абстрактная. Гагаузы имеют дело с хищником, но с волками жить – по-волчьи выть. Гагаузам придется себя защищать. Возможно, придется вернуться к истокам и использовать опыт предков. Не забывать о наемниках власти и штрейкбрехерах, которые привносят хаос в их мир.

Конечно, придется вернуться к защите положений об особом правовом статусе АТО Гагаузия. Увы, и здесь возникло поле боя. А значит, придется сражаться. Не стенка на стенку, но твердо и решительно восстанавливать то, что уже потеряно. И вместе с тем, не вредя развитию автономии.

Обстоятельства так складываются, что возникает и необходимость позаботиться о более низких ценах на энергоносители, что может дать экономике Гагаузии преимущества. Если есть такая цель, то могут появиться и способы ее реализации.

Самый конкретный и приземленный шаг – каждый лей общего бюджета должен идти на поддержание людей, их выживание. И нужны кадры, которые смогут направлять деньги строго по назначению.

На плебисците 2014 года и референдуме 2024 года о вступлении Молдовы в ЕС гагаузы проявили единство в голосовании, а, значит, этот народ способен сплотиться. Нужно извлечь уроки из того, что произошло, – и действовать в своих интересах, пусть малыми шагами, но так, чтобы голос гагаузов был услышан, и не только в Кишиневе.