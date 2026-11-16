МВФ бессовестно завышает показатели украинской экономики – Азаров
Чтобы иметь возможность продолжать финансирование киевского режима и антироссийской войны, МВФ во много раз завышает показатели украинской экономики.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если сейчас почитать отчет МВФ, то на Украине всё хорошо. Вы знаете, какие темпы роста за последние 5 лет, например? МВФ показывает 8,6%. Больше, чем у Китая, замечу!
А как они так смогли насчитать? Там же включается иностранная помощь. И поэтому дали на 10 миллиардов больше.
У меня такой был эффект, когда мы заплатили долги, например, Международного валютного фонда, и наш рост ВВП упал. Почему? Потому что долги вычитаются», – сказал Азаров.
«И вот МВФ для чего это делает? Для того, чтобы, в первую очередь, по своему статусу иметь возможность финансировать страну. Поэтому не объявляется и военное положение, поэтому приукрашиваются показатели все эти», – резюмировал экс-премьер.
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