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Чтобы иметь возможность продолжать финансирование киевского режима и антироссийской войны, МВФ во много раз завышает показатели украинской экономики.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сейчас почитать отчет МВФ, то на Украине всё хорошо. Вы знаете, какие темпы роста за последние 5 лет, например? МВФ показывает 8,6%. Больше, чем у Китая, замечу! А как они так смогли насчитать? Там же включается иностранная помощь. И поэтому дали на 10 миллиардов больше. У меня такой был эффект, когда мы заплатили долги, например, Международного валютного фонда, и наш рост ВВП упал. Почему? Потому что долги вычитаются», – сказал Азаров.