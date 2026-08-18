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Внесистемная патриотическая сербская оппозиция провела в Белграде автопробег в поддержку русского народа.

Так право-патриотические организации отреагировали на заигрывания президента Александра Вучича с главарём украинского нацистского режима Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Нескольких десятков машин проехали по сербской столице с флагами России, Сербии, православными стягами и символикой СВО.

«Мы, как поколение, не должны позволять тем, кто находится у власти, делать нас врагами России и, прежде всего, русского народа», – заявили участники мероприятия, прировняв организацию правящим режимом визита нациста Зеленского к государственной измене.

Также около 100 представителей интеллигенции Сербии, Республики Сербской и Черногории выразили свой протест против визита Зеленского в открытом письме.

Они заявили, что приём главаря бандеровцев в Белграде является серьезным оскорблением антинацистского прошлого сербского народа, угрожает испортить отношения с Россией и ставит страну на неверную сторону истории.