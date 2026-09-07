Мы опередили Россию, но во всём от неё отстали – французский экономист

Елена Острякова.  
07.09.2026 20:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Франция


Франция вытеснила Россию со второго места среди мировых экспортеров оружия благодаря СВО.

Об этом экономист Ксавье де Гиакомони заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция вытеснила Россию со второго места среди мировых экспортеров оружия благодаря СВО. Об этом...

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«Кстати, мы остаемся вторым экспортером в мире благодаря России. Из-за войны на Украине она продает меньше вооружений», – сказал де Гиакомони.

Однако он не считает, что ВПК Франции так же второй в мире.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, – это военно-промышленный комплекс. В плане промышленности мы стоим совсем не на высоте», – сказал де Гиакомони.

Он видит основную проблему западных ВПК в неспособности масштабировать производство. Даже США после войны в Иране придется восстанавливать запасы 2-3 года.

«У нас все намного хуже. Поэтому в отрасль надо вкладывать очень большие средства. Нужно обучать людей и действовать очень быстро, потому что специалисты стареют и уходят на пенсию», – сказал де Гиакомони.

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English version :: Читать на английском Мы опередили Россию, но во всём от неё отстали – французский экономист

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