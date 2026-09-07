Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция вытеснила Россию со второго места среди мировых экспортеров оружия благодаря СВО.

Об этом экономист Ксавье де Гиакомони заявил в эфире русофобского пропагандистского телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кстати, мы остаемся вторым экспортером в мире благодаря России. Из-за войны на Украине она продает меньше вооружений», – сказал де Гиакомони.

Однако он не считает, что ВПК Франции так же второй в мире.

«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, – это военно-промышленный комплекс. В плане промышленности мы стоим совсем не на высоте», – сказал де Гиакомони.

Он видит основную проблему западных ВПК в неспособности масштабировать производство. Даже США после войны в Иране придется восстанавливать запасы 2-3 года.