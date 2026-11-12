«Мы потеряли рынок РФ и стали пешкой НАТО»: грузины выслушали лекцию финна – и перекрестились
Национальные интересы Финляндии подорваны после отказа этой страны от нейтралитета.
Об этом финский геополитический аналитик Сакари Линден заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы больше не можем торговать в наиболее выгодных для нас направлениях. Восточные рынки, особенно российский, всегда были важны для финской экономики.
В долгосрочной перспективе они были единственным способом повысить степень переработки финской промышленной продукции», – сказал Линден.
По его словам в настоящее время военная напряженность вокруг Финляндии чрезвычайно высока, потому что Хельсинки дал США разрешение на размещение войск на 15 военных базах.
«До вступления Финляндии в НАТО Россия не концентрировала свои войска у финской границы, потому что считала ее безопасной. Но присоединяясь к западному военному альянсу и подчиняясь, мы стали пешкой на шахматной доске великих западных держав», – подытожил Линден.
English version :: Читать на английском «Мы потеряли рынок РФ и стали пешкой НАТО»: грузины выслушали лекцию финна – и перекрестились