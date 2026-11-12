Национальные интересы Финляндии подорваны после отказа этой страны от нейтралитета.

Об этом финский геополитический аналитик Сакари Линден заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы больше не можем торговать в наиболее выгодных для нас направлениях. Восточные рынки, особенно российский, всегда были важны для финской экономики.

В долгосрочной перспективе они были единственным способом повысить степень переработки финской промышленной продукции», – сказал Линден.