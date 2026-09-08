«Мы продолжим воевать, как бы тяжело ни было народу» – украинский экс-министр

Вадим Москаленко.  
08.09.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как бы дорого ни обходилась украинскому народу война, Киев не станет выполнять ни одного ключевого требования России для завершения СВО.

Об этом на канале «Euronews» заявил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как бы дорого ни обходилась украинскому народу война, Киев не станет выполнять ни одного...

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«Позиция России практически не изменилась со времени февральских переговоров. Это означает ограничение армии Украины, отказ от большей части неоккупированных территорий, и юридическое признание оккупированных территорий российскими.

Практически все эти требования невыполнимы, потому что они противоречат Конституции, и Украине потребуются годы, чтобы хотя бы попытаться это сделать», – рассуждал Милованов.

«Плюс принуждение людей на неоккупированных территориях к подчинению России – это просто издевательство, и ни один украинец с этим не согласится.

Я настроен пессимистично по поводу того, что война затянется надолго. Но я уверен, что Украина выстоит. Она готова к длительной войне, даже если это будет очень-очень дорого обходиться людям», – трепался он.

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English version :: Читать на английском «Мы продолжим воевать, как бы тяжело ни было народу» – украинский экс-министр

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