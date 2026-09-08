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Как бы дорого ни обходилась украинскому народу война, Киев не станет выполнять ни одного ключевого требования России для завершения СВО.

Об этом на канале «Euronews» заявил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция России практически не изменилась со времени февральских переговоров. Это означает ограничение армии Украины, отказ от большей части неоккупированных территорий, и юридическое признание оккупированных территорий российскими. Практически все эти требования невыполнимы, потому что они противоречат Конституции, и Украине потребуются годы, чтобы хотя бы попытаться это сделать», – рассуждал Милованов.