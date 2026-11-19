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Киев направляет на армию все доступные средства, урезая медицину, образование и науку. Но ВСУ всё равно получают в 4-5 раз меньше необходимого.

Об этом на канале «РБК-Украина» заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денег не хватает на то, чтобы обеспечить эффективную работу сектора безопасности и обороны. Если посмотреть на бюджет страны-агрессора, конечно, наши возможности несопоставимы. Но когда военный бюджет в разы превышает наш… Кроме того, за пять лет войны мы при рассмотрении бюджета обороны, пограничников, Нацгвардии, мы сталкиваемся с одним и тем же сценарием: реальная нужда сектора обороны в 4-5 раз превышает те суммы, которые мы выделяем», – сказал Вениславский.