«Мы с огромным трудом смогли профинансировать лишь 20% нужд ВСУ» – депутат Рады
Киев направляет на армию все доступные средства, урезая медицину, образование и науку. Но ВСУ всё равно получают в 4-5 раз меньше необходимого.
Об этом на канале «РБК-Украина» заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Денег не хватает на то, чтобы обеспечить эффективную работу сектора безопасности и обороны. Если посмотреть на бюджет страны-агрессора, конечно, наши возможности несопоставимы. Но когда военный бюджет в разы превышает наш…
Кроме того, за пять лет войны мы при рассмотрении бюджета обороны, пограничников, Нацгвардии, мы сталкиваемся с одним и тем же сценарием: реальная нужда сектора обороны в 4-5 раз превышает те суммы, которые мы выделяем», – сказал Вениславский.
«Всю доходную часть госбюджета мы и так направляем на сферу обороны. Все остальные сферы, вроде социальной защиты, образование, наука, медицина – они финансируются за счёт внешних кредитов.
И мы пытаемся, в том числе, добиваться того, что даже те деньги, которые нам выделяют западные партнёры, также частично тратить на сектор обороны», – добавил укро-депутат.
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