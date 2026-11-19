Из-за постоянных ударов ВС РФ по киевским мостам городская власть должна продумать вопросы передвижения людей по городу. В частности, обеспечить рабочими местами киевлян по месту жительства, чтобы они не путешествовали с левого на правый берег и обратно.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Должны заниматься не только мостами, а тем, чтобы люди искали работу у себя по районам, то есть изменить систему трудоустройства. Ну не должен кассир из Оболонского района ехать работать в супермаркет в Дарницкий район. Здесь нужно работать так же и с дворниками, мастерами, которые работают в ЖЭКах, электриками. Нужно максимально обеспечить людей работой в своих районах, чтобы снизить нагрузку на мосты и на мостовые переправы. Также нужно обеспечить аварийными службами каждый район», – призывал он.

«И об этом нужно было думать не сейчас, не вчера, а пять лет назад. Потому что вопрос разрушения мостов, он стоял с первых дней. Просто об этом никто не хотел думать, никто почему-то не обращал внимания. Война, заканчивается пятый год войны, и что мы видим в этой ситуации? А мы видим, что у нас только сейчас начали заниматься активно вопросами переправы. Ну, будем укреплять мы мосты, можно укреплять, но не нужно думать, что враг их не разобьет. Враг бьет и будет дальше бить по мостам», – заявил Попенко.

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