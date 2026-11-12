Россия еще не начинала масштабно бить по мостам через Днепр на Украине, а совершает пристрелочные удары, которые явно будут продолжены.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Эти удары по энергетике, по мостам, причем по мостам, мы же видим, что удары продолжаются. И по Северному мосту в Киеве, и в Запорожье по мостам, и на этой неделе мы увидели последствия удара по Южному мосту. Да, они там более-менее латаются, но у меня есть ощущение, что мы в полную силу по этим мостам не били еще, а просто показали, что можем. Ну вот четыре баллистические ракеты прилетели на этой неделе по Северному мосту, и огромное спасибо чешским журналистам, которые показали последствия этих ударов, хотя на Украине запрещено снимать эти последствия», – отметил он.

«Но мы видим, что это были четкие прилеты, и еще предстоит выяснить, каковы там последствия для опор. Кстати, по Южному мосту там тоже вопросики по последствиям для опор. Мы показали, что можем – можем четыре уложить, а может быть и не четыре в следующий раз прилетит», – заявил Коц.

Читайте также: К бабке не ходи: семь перерубленных вант остановят движение по мосту в Киеве — Ширяев