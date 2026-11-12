Мы упустили шанс на мир, новой «Ялты» не будет, – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
12.11.2026 12:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украина упустила шанс на мирные договоренности, в ближайшее время никакой новой «Ялты» не будет.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина упустила шанс на мирные договоренности, в ближайшее время никакой новой «Ялты» не будет....

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По словам эксперта, отсутствие реальных результатов на встрече в Абу-Даби делает сомнительной перспективу глобальной сделки России, США и Китая на грядущем саммите АТЭС.

«Просто не воспользовались историческим окном возможностей. Сейчас такая ситуация, что это даже не окно, это такие форточки, которые открываются.

Если ты хочешь покинуть помещение, в котором пожар, ты не будешь стоять и ждать, пока откроются парадные двери. Ты будешь пытаться воспользоваться любой возможностью, включая даже небольшие форточки

С конца августа и весь сентябрь шли сигналы – о том, что возможна встреча Си Цзиньпина и Трампа, где будет обсуждаться вопрос завершения войны. Возможна и трехсторонние встречи с участием еще и Путина. Заметьте, Китай на официальном уровне не дезавуировал никогда эту информацию.

Сейчас до саммита в Шэнчжэне остается буквально-то неделя, и Китай уже прекрасно понимает, что за это время никто не подготовит Декларацию мира, геополитическую оферту. Более того, он видит по заявлениям наших политиков, что ситуация движется в совершенно ином направлении», – заявил Кущ.

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English version :: Читать на английском Мы упустили шанс на мир, новой «Ялты» не будет, – укро-эксперт

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